El Gobierno de Córdoba anunció esta tarde que presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal en contra de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que determina que las provincias que tienen vencimientos de deuda en dólares deberán cubrir el 60% del total con fondos propios.

El gobierno que encabeza Juan Schiaretti dijo que esta decisión "impide a las provincias comprar dólares para pagar deudas en moneda extranjera”.

La presentación ante la justicia tiene por objetivo que “deje sin efecto la disposición” del BCRA.

En ese sentido añade que la provincia de Córdoba “rechaza la Resolución del Banco Central de la República Argentina que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera”.

Califica a la medida de “discriminatoria y anti federal”, y que además es un “atentado contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias”.

Desde el gobierno cordobés recordaron que “los compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba”.

Al respecto, el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Accastello, manifestó a la emisora local LV3 que la medida del BCRA “impacta negativamente sobre las exportaciones de Córdoba”.

El funcionario añadió que las divisas extranjeras que necesita la provincia es para las compras de insumos y otros elementos que “la provincia necesita para producir y exportar”.

El Banco Central informó hoy que las provincias que tienen vencimientos de títulos de deuda en moneda extranjera podrán acceder al mercado cambiario para adquirir un monto equivalente al 40% del monto total a pagar, por lo que deberán usar recursos propios el 60% restante para cumplir con sus obligaciones, a causa de las restricciones que pesan sobre las reservas ante el impacto de la sequía.

La medida, que entrará en vigencia mañana tiene como objetivo que el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera se lleve a cabo "a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria".

"Los Gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera", señaló el BCRA en un comunicado.

Según confirmaron a Télam fuentes de la autoridad monetaria, la deuda global involucrada hasta fin del corriente año ronda los US$ 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaron pagos por US$ 315 millones de capital.

"Esto quiere decir que lo que se pide refinanciar es 60% de US$ 460 millones: serían US$ 276 millones", señalaron las mismas fuentes.

El argumento de la autoridad monetaria es que la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los US$ 19.500 millones en 2022, mientras que el año que viene se proyecta un superávit comercial de entre US$ 13.900 millones y US$ 16.800 millones, por lo que la medida busca regular el ahogo que provocó la sequía este año y, así, "evitar que una situación coyuntural y puntual afecte negativamente el proceso de crecimiento".

En la actualidad en total son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos de mercado, las provincias que tienen vencimientos de capital en lo que queda de 2023 son: Córdoba (US$ 259 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 36 millones), Entre Ríos (US$ 26 millones), Jujuy (US$ 24 millones), Neuquén (US$ 21 millones) y Tierra del Fuego (US$ 12 millones). (Télam)