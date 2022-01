La Secretaría de Energía convocó hoy para el 31 de enero a una audiencia pública para informar y debatir los precios mayoristas del gas.

La reunión está pautada para las 10 a través de la plataforma Cisco Webex, según estableció la resolución 2/2022 de la Secretaría publicada hoy en el Boletín Oficial.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el miércoles 26 a través del formulario de inscripción disponible en https://www.argentina.gob.ar/economia/energia.

Según señala la resolución, la convocatoria se enmarca en la necesidad de “asegurar la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones que afectan al interés común”, brindando “información adecuada y suficiente a la consideración de la ciudadanía”.

El Estado nacional toma, actualmente, a su cargo parte del precio mensual del gas natural en la porción mayorista de la oferta (es decir, en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte –PIST-).

Dicho valor es determinado a través del proceso de adjudicación de precios y volúmenes de gas natural que realiza la Secretaría de Energía hacia las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes, que previo al año 2002 resultaba de la libre negociación entre productoras y distribuidoras.

En la última adjudicación de noviembre del Plan Gas.ar por 3 millones de metros cúbicos desde Vaca Muerta para el período 2022 a 2024, la firma Pampa Energía obtendrá 2 millones de metros cúbicos diarios a un precio de US$ 3,347 el MMbtu; Pluspetrol tendrá asignados 0,3 millones de metros cúbicos diarios a US$ 3,594; y a Tecpetrol le corresponderán 0,7 millones diarios a US$ 3,618.

El subsidio o margen que toma el Estado en dicha porción del transporte (que representa aproximadamente un 40% de la factura del usuario) permite reducir el costo del gas en la porción minorista.

La convocatoria se da en el marco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (conocido como Plan Gas.Ar), que busca abastecer de gas natural de producción nacional la demanda local, reemplazando fuentes importadas y más caras de ese fluido.

Esta nueva audiencia se suma a la que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) efectuará, también de manera virtual, el 19 de enero a las 9, cuando se pondrá en consideración la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes.

Según había señalado el secretario de Energía, Darío Martínez, la corrección tarifaria en las facturas de gas y de energía eléctrica será del 20% para la generalidad de los usuarios en 2022.

(Télam)