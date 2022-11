Entidades empresarias, sindicales, de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires fueron convocados para comenzar a definir el próximo martes una "agenda de trabajo" del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, a partir de una convocatoria realizada por la Secretaría de Comercio.

La Ley 26.992 creó en 2014 el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como un espacio presidido por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Comercio) e integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete como vicepresidente y otros de los Ministerios del Interior, Obras Públicas, Ciencia, Tecnología e Innovación y Economía; y tres de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas.

Desde 2016, el Observatorio no tuvo actividad y las asociaciones venían solicitando la puesta en funcionamiento de esta herramienta creada según la ley "con la finalidad de transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio de la Nación y propender a una mayor protección de los consumidores y usuarios".

Mediante la Resolución 99/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio convocó a entidades empresarias, sindicales, de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a un encuentro para definir una "agenda de trabajo" del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

La reunión se llevará a cabo el martes 22 de noviembre y en ella también se aprobará el reglamento interno de funcionamiento del ente creado en septiembre de 2014 por la ley 26.992, con el objeto de "monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación".

El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo a Télam que "el Observatorio de Precios examina productos y servicios desde que salen de la producción hasta que llegan al consumidor" y recordó que "en 2015 descubrimos como era la venta en negro de la fruta, que hoy sigue existiendo".

No obstante, dijo que la convocatoria realizada hoy "no está de acuerdo a la ley" y consideró que debido a la amplitud del llamamiento será "como una audiencia pública donde nada es vinculante", por lo cual "vamos a ir pero vamos a dejar constancia de que eso no es el Observatorio de Precios".

Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que "el objetivo del observatorio es el estudio de cadenas de valor en el transcurso del tiempo, es un estudio que no tiene inmediatez pero es un proceso a mediano plazo".

"En 2015 se empezó a trabajar, después en la etapa macrista se designaron nuevos miembros pero nunca se los convocó y desde que asumió este Gobierno venimos hablando de la importancia del poner en funcionamiento el observatorio", dijo Boada a Télam.

Detalló que a partir de las investigaciones del observatorio surgen "recomendaciones para que desde el Ejecutivo, o modificando legislación, se puedan plantear a los efectos de hacer más eficiente la cadena y que no haya un eslabón que se lleva la gran porción, sino que sea equilibrada".

Para el encuentro, cuyo horario se determinará el lunes 21, fueron invitados representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abapra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

También se convocó a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). (Télam)