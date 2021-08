La Secretaría de Minería de la Nación convocó hoy a construir una visión común del sector basada en el diálogo y el bien común, que defina el rol que la actividad debe cumplir en el desarrollo económico y social del país.

Esa fue la conclusión del seminario "Diálogo, Minería y Cuidado de la Casa Común" sobre la encíclica Laudato Si' del papa Francisco, en el que participaron el secretario de Energía, Alberto Hensel, el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el dirigente islámico Omar Abboud.

Se trata de "construir una visión compartida, del bien común", que incluyan los aspectos considerados en la encíclica como "la preocupación por la ecología, el ambiente el agua, no solamente desde el punto de vista económico", afirmó Hensel.

El funcionario recordó que la minería que tiene hoy la Argentina fue el resultado de "un acuerdo entre el Estado nacional y los provinciales", pero en ese desarrollo de la minería que nace hace más 27 años "nos dimos cuenta que no alcanzaba".

"Aparecieron nuevos actores, paradigmas, desafíos, las cuestiones sociales y ambientales, la interpretación desde el punto de vista ético y religiosos como es la encíclica, aspectos que nos obligaban a un diálogo más abierto, amplio, plural", agregó.

A partir de ese diálogo, según Hensel, se debería poder "construir una visión compartida sobre la minería argentina, cuál es el rol que debe cumplir en el desarrollo económico y social en el país en un marco de equilibrio entre lograr generar actividades económicas, trabajo, oportunidades, pero cuidando el medioambiente".

En este sentido, señaló que se trató de incorporar "los más altos estándares que demanda la actividad" y aseguró: "Creemos que la minería es una oportunidad, y todos los que participamos la concebimos de la misma manera, hacerla bien".

"Si una actividad que llevemos adelante no cumple con los cuidados que se deben tener en cuenta no está contribuyendo al conjunto; la idea no es el lucro por el lucro sino que sirva para el desarrollo integral de las personas", remarcó.

Por otra parte, afirmó que "así como la Pampa húmeda ha contribuido durante mucho tiempo al país, hay otro sector no tan visibilizado que es la minería, que se encuentra en provincias que en muchas oportunidades fueron catalogadas como inviables, y que pueden aportar en este momento en forma significativa a revertir la situación tan difícil por la que atraviesa el país".

"Este proceso que hemos llevado adelante nos ha demostrado que los argentinos podemos ponernos de acuerdo, que somos capaces de consensuar, articular nuestros disensos y definir los grandes temas en los que tenemos que trabajar para preservar nuestra casa común, generar trabajo y oportunidades y poner al servicio del hombre todo lo que Dios nos ha brindado", concluyó. (Télam)