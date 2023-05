La disponibilidad de divisas para el comercio exterior fue uno de los temas que abordaron los empresarios que participaron hoy en el Summit organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), con un contrapunto incluido en el que participó a través de su cuenta en Twitter el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en respuesta al discurso de apertura que pronunció el presidente de la entidad, Facundo Gómez Minujín.

El titular de Amcham y a la vez presidente de JP Morgan en la Argentina, al abrir esta mañana el encuentro que se lleva a cabo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, dijo que el país está "al borde de una crisis", con "un mercado cambiario totalmente regulado" y restricciones al comercio exterior, una combinación que, a su juicio, torma "imposible planificar a largo plazo".

Estas apreciaciones fueron refutadas por Tombolini, quien a través de su cuenta en la red social Twitter, sostuvo que lo señalado por Gómez Minujín es "mentira", puesto que "las autorizaciones de importaciones desde que se implementó el sistema SIRA " entre octubre de 2022 y abril de este año, "son 12% superiores al mismo período del año anterior".

"La supuesta falta de insumos no se verifica en el comportamiento estimado del EMAE para el primer trimestre del 2023, ni del PBI 2022. Argentina, lejos de ser una economía cerrada, totalizó en 2022 un intercambio comercial de los más altos de su historia", agregó el funcionario.

Tombolini -en un hilo de tuits- afirmó además, que "las importaciones (en) 2022 también fueron de los registros más elevados de la serie" y que "la administración de comercio repriorizó hacia insumos productivos, pero no hay importaciones prohibidas", ya que en ese período "fueron aprobadas un 83% del total de las solicitudes en el sistema SIRA".

El secretario subrayó el impacto económico derivado de la sequía a la que definió como "una restricción externa nueva, no prevista en el diseño inicial de la hoja de ruta del orden macroeconómico proyectada por el ministro (de Economía), Sergio Massa", un concepto que fue compartido por Gómez Minujín, quien admitió que es un fenómeno "sin precedentes" y que no puede se atribuido al gobierno.

Al ser consultado por Télam, Gómez Minujín relativizó que su exposición haya sido "dura" y atribuyó la situación a un problema que excede a un gobierno en particular, ya que es "un constante declive de varias décadas".

Otros empresarios consultados por Télam en el encuentro se inclinaron por el "wait and see" (esperar y ver) hasta agosto, cuando se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que definirán las candidaturas presidenciales de octubre.

"Agosto es nuestro tiempo límite", señaló el CEO de una de las multinacionales participantes, en referencia al diseño del plan de negocios para 2024, aunque aclarando que "no toma partido por ninguna de las dos fuerzas en disputa".

Esa mención a "dos fuerzas" fue el común denominador de los entrevistados que, en estricto off, manifestaron estar convencidos de que el libertario Javier Milei no cuenta con posibilidades de ser elegido como sucesor del presidente Alberto Fernández.

"Sólo lo vi dos veces, la última en el encuentro del Llao Llao, y no me pareció un dirigente con sustancia", sostuvo uno de los empresarios, en tanto otro vinculado al sector gasífero aseguró que entre sus colegas "no hay nadie que diga que lo va a votar".

Asimismo, a pesar de compartir en líneas generales la descripción que Gómez Minujin hizo de la actualidad, todos los consultados coincidieron en tener una mirada optimista de cara al futuro, en cuanto a la solución de problemas como la inflación y las restricciones cambiarias, aunque también advirtieron que "eso llevará tiempo". (Télam)