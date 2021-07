La Federación Alemana de Defensa del Consumidor presentó hoy una demanda colectiva contra la automotriz Daimler, por el escándalo denominado "Dieselgate".

La entidad acusa a Daimler, propietaria de diversas marcas incluyendo a Mercedes-Benz, de manipular de manera deliberada los valores de los gases de escape de determinados vehículos, y pide compensaciones por ello.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart, ciudad alemana en la que el fabricante tiene su sede, indicó la agencia de noticias DPA.

Anteriormente, la Oficina Federal de Vehículos Motorizados (KBA), entidad alemana encargada del otorgamiento de licencias de vehículos, determinó que cientos de miles de vehículos diésel Mercedes-Benz utilizaban una tecnología de escape no permitida.

El fabricante tuvo que llamar a revisión a un gran número de vehículos pero, sin embargo, de acuerdo con la entidad de defensa al consumidor, “Daimler AG niega hasta el día de hoy haber manipulado deliberadamente las emisiones de escape de sus vehículos".

La demanda busca una mayor clarificación al respecto, y averiguar si se trató o no de una acción intencional.

En 2018, la misma organización presentó una demanda similar contra Volkswagen, con la cual llegó a un acuerdo que fue aceptado por unos 245.000 clientes.

La empresa les pagó a los consumidores entre €1.350 y €6.250 (US$1.598 y US$7.400 dólares, respectivamente), según la antigüedad y el tipo de vehículo.

El denominado "Dieselgate" o "escándalo del diésel" surgió en 2015 cuando salió a la luz que, mediante la instalación ilegal de software, Volkswagen justificó entre 2009 y ese año que los coches cumplían la normativa de gases de escape contaminantes.

Sin embargo, en las condiciones reales de uso, los automóviles superaban, en ocasiones, hasta 40 veces los límites de emisión.

Por el hecho, el grupo alemán, además de realizar una investigación interna que derivó en marzo de este año en un pedido de indemnización a su ex presidente Martin Winterkorn y al ex CEO de Audi, Rupert Stadler; tuvo que enfrentar multas y compensaciones millonarias incluyendo US$ 17.500 millones acordados con autoridades estadounidenses para los 475.000 propietarios afectados de vehículos diesel, y una multa de US$ 4300 millones por el Departamento de Justicia norteamericano.

Las acciones judiciales se llevaron a cabo en varios países, pero hasta el momento, Alemania fue el único país europeo donde los dueños de vehículos recibieron algún tipo de indemnización.

Frente a la situación y al bajo progreso en las cortes judiciales, diversas ciudades del continente (en su momento, el mayor mercado mundial de vehículos diesel) implementaron zonas de circulación restringidas a vehículos de baja emisión.

El escándalo, durante este año, comenzó a impactar a otras automotrices, incluyendo a Renault y Stellantis (propietaria de Peugeot y Citroën) que fueron imputadas en Francia por la venta de vehículos diesel Euro5 “cuyos motores funcionaban según estrategias fraudulentas”. (Télam)