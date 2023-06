La confirmación de la ampliación del swap que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó en Beijing permitió que las principales industrias electrónicas de Tierra del Fuego aceptaran pasar pagos que vencían en mayo, junio, julio y agosto de dólares a yuanes.

Fuentes de la Aduana Argentina destacaron que le decisión de las empresas se alcanzó luego de confirmarse la ampliación del swap de 5.000 a 10.000 millones de dólares para pagar importaciones.

Las dos empresas que informaron el traspaso de compromisos son Newsan que pagará en yuanes unos US$ 256,7 millones; y Mirgor que pagará también en yuanes unos US$ 373,6 millones, por lo cual se dejan de pagar en la divisa estadounidense US$ 630,3 millones en el cuatrimestre.

Sergio Massa y Miguel Ángel Pesce junto al presidente del PBoC, Yi Gang

Las fuentes destacaron que estas empresas ya tenían aprobado el giro en dólares pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar las reservas, por lo que ambos importadores ya iniciaron el trámite en la Aduana para ajustar los despachos y poder pagar esta deuda ya devengada en dólares en yuanes.

Durante su viaje a Beijing, el ministro Massa renovó el swap de monedas con China por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a un total de US$ 19.000 millones, por el plazo de tres años, confirmó el Banco Central (BCRA).

La suscripción del acuerdo de monedas con el Banco Popular de China (PBoC por sus siglas en inglés, la entidad monetaria equivalente al BCRA) prevé una ampliación de los fondos de libre disponibilidad de 5.000 millones de dólares (35.000 millones de yuanes).

Esa cifra se suma a los 5.000 millones para ese uso que ya estaban vigentes desde el acuerdo de monedas anterior, celebrado en el año 2020, por lo cual la Argentina contará a partir de hoy con US$ 10.000 millones para, entre otras necesidades, evitar el uso de dólares en las operaciones comerciales ligadas al mercado chino.

Por la mañana, Massa se reunió con el viceministro de la Aduana china (GACC), Wang Lingjun, con quien se acordó avanzar en la modificación del protocolo para permitir la regionalización de las exportaciones avícolas desde Argentina.

Durante la reunión, las autoridades chinas manifestaron su decisión de avanzar en la modificación de los protocolos con el objetivo de abrir el mercado chino a nuevos productos argentinos y restablecer el comercio de productos avícolas, lo que permitirá garantizar la actividad de esta importante cadena en nuestro país, que destina al gigante asiático el 55% de sus exportaciones.

Sergio Massa junto al Ministro de Comercio de China

También, se confirmó la decisión de adecuar los términos protocolares y administrativos para avanzar en la apertura de menudencias porcinas y bovinas. En esta misma línea, se consensuó establecer un acuerdo sanitario para la apertura en maíz, frutos secos y sorgo.

En la reunión, las autoridades chinas destacaron que la clase media de ese país llegara próximamente a los 800 millones de habitantes y que esta situación abre, a partir del intercambio comercial directo de yuanes, el mercado chino a productos argentinos.

Más tarde, Massa mantuvo un encuentro con el Gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, en el que se definió la renovación anticipada del swap y el procedimiento de ampliación del monto de uso del mismo.

Luego, Massa se reunió con el Vicepresidente del Banco de Desarrollo de China (CDB), Wang Weidong, con quien se analizaron las prioridades de inversión a corto plazo como el Proyecto de Represas y el Proyecto de Adquisición de Material Rodante para Ferrocarril Roca Eléctrico.

El ministro también mantuvo un encuentro bilateral con el Viceministro de Finanzas chino, Wang Dongwei, con quien trabajó sobre el financiamiento bilateral para obras de infraestructura en la Argentina.

En este sentido, se dialogó sobre el financiamiento alcanzado por 3.052 millones de dólares a través de instituciones chinas como el Proyecto AMBA 1 (ICBC y BOC); Belgrano Cargas 2 (CDB); Ferrocarril Roca (CDB); Cauchari (Eximbank); y Laferrere y El Jagüel por (CITIC).

Sergio Massa junto al vicepresidente del Eximbank Zhang Wencai

Por último, el titular de Economía participó en la Ceremonia de Firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda junto al Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Li Chunlin.

En este marco, Massa y Li Chunlin destacaron que China es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y coincidieron en que el acuerdo amplía las oportunidades de llevar adelante obras de infraestructura estratégicas para el crecimiento de la economía argentina. (Télam)