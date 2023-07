Con el cepo de agosto de 2019 se fugaron casi US$ 20.000 millones del préstamo con FMI, dijo Michel "Cuando el Gobierno anterior perdió las PASO puso el cepo y ahí hubo una fuga de casi US$ 20.000 millones del préstamo de US$ 44.000 millones que tomó el propio Gobierno anterior con el FMI", detalló el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA)