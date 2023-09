La Dirección General de Aduanas (DGA) impidió la salida irregular de divisas a Bolivia, a través de un control de rutina realizado con canes en el Paso Fronterizo Internacional Salvador Mazza - Yacuiba en la provincia de Salta, informó hoy el organismo en un comunicado.

“No tenemos nada que declarar, estamos volviendo a nuestra casa”, afirmaron dos ciudadanos de origen boliviano ante las preguntas de rutina cuando se presentaron con su auto ante un control de rutina, al tener la intención de salir de la Argentina hacia el país vecino.

Tras solicitar la documentación correspondiente, los agentes procedieron a inspeccionar el vehículo y allí la perra “Lola”, formada en el centro de entrenamiento K-9 de la Aduana en la ciudad de Salta, marcó una mochila.

Ante la posible presencia de estupefacientes o divisas, los agentes aduaneros abrieron la mochila para examinarla exhaustivamente y, allí, encontraron US$ 30.100, cuyo dueño no había declarado.

La Aduana destacó que la misma can había evitado a fines de julio que otros ciudadanos de Bolivia ingresaran al país con US$ 28.200 y US$ 51.500, también sin declarar.

El hecho fue considerado como una infracción por la Aduana pues la normativa del Código Aduanero en su artículo 978 establece que, de retirar del territorio nacional valores equivalentes a US$ 10.000 o más, los viajeros deben declararlo al momento del salir del país.

Ante la situación, los agentes aduaneros labraron las actas correspondientes e incautaron el dinero por transgredir el régimen de equipaje, indicaron desde el organismo.

(Télam)