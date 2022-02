El mercado de granos local registró, en la primera rueda de la semana, una dinámica alcista debido a un aumento en la cantidad de compradores y de posiciones abiertas para los diferentes granos.

En el mercado de la soja se presentaron alzas generalizadas respecto a los valores que se registraron el viernes, y asimismo, se reincorporaron ofertas abiertas con entrega diferida de mercadería, reseñó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente US$ 410/t, implicando una suba de US$ 1,3/t respecto a la rueda del viernes.

Asimismo, en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 43.250/t, y luego, para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 400/t, implicando una suba de US$ 10/t respecto a la jornada previa.

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador de Corrientes declaró el estado de desastre agropecuario por los incendios rurales

Luego, se ofrecieron US$ 400/t para la entrega entre el 15 de marzo y 15 de abril, con full abril ubicándose en US$ 395/t y mayo en US$ 390/t.

En el mercado del trigo hubo un incremento en el número de compradores, al tiempo que los valores se mantuvieron mayormente estables con relación al viernes, y se destacó la incorporación de las primeras ofertas abiertas por el cereal de la campaña 2022/23.

Click to enlarge A fallback.

Por el cereal con entrega contractual, se realizaron ofertas de US$ 235/t, implicando una merma de US$ 5/t respecto al viernes. Luego, se ofrecieron US$ 240/t para la entrega en marzo, mismo valor que la jornada. Asimismo, para la entrega entre junio y julio se mantuvieron los US$ 242/t.

Finalmente, para la entrega del cereal entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se ofertaron US$ 235/t.

En el mercado del maíz también se registró un aumento en la participación por parte de la demanda, al tiempo que los valores presentaron una tendencia mayormente alcista entre las posiciones abiertas.

Por el cereal con entrega disponible hasta el 15 de febrero, se ofrecieron US$ 235/t, implicando una suba de US$ 5/t entre jornadas. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega en febrero, resultado en un aumento similar.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo se encontró en US$ 230/t, US$ 5/t por encima de la rueda del viernes.

Luego, la entrega en abril se encontró en US$ 228/t, superando en US$ 8/t a las ofertas de la jornada previa, mientras que mayo escaló US$ 5/t, para posicionarse en US$ 225/t.

(Télam)