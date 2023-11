Dos líneas de transportes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguían este mediodía sin prestar servicios, mientras otras de carácter comunal y provincial redujeron sus frecuencias, en el marco de una medida de fuerza adoptada por las cámaras de empresarios del transporte por "incumplimiento de pago de subsidios" y "congelamiento de tarifas" de parte del Gobierno nacional.

Frente a esta decisión, tanto el Ministerio de Transporte de la Nación como la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires, aseguraron que los pagos “se encuentran al día”.

De manera específica, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, afirmó que esta mañana se pagaron los casi 9.000 millones de pesos en subsidios que se adeudaban a las empresas de colectivos.

La medida de los empresarios comenzó a concretarse a las 0 de hoy y abarca a las líneas 388 y 406, que directamente no funcionan.

A esto se suma que otras líneas comunales y provinciales que circulan por el Conurbano bonaerense, identificadas con el número 200 para arriba, dispusieron un organigrama con horarios y frecuencias reducidas en reclamo de las deudas acumuladas por subsidios y el congelamiento de tarifas.

Según explicaron a través de un comunicado difundido en redes sociales, la suspensión del servicio en las líneas 388 y 406 se debe a la "falta de pago de viáticos" y "por no tener una fecha comprometida de pago".

Frente a esta situación -ambas líneas pertenecen a Transporte Automotores La Plata SA (TALP SA)- los trabajadores llevan adelante una "abstención de tareas".

Las líneas de colectivos 338 prestan servicios de media distancia (La Plata-Vicente López) y la línea 406 realiza recorridos entre San Francisco Solano y Ramos Mejía.

Las cinco cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos anticiparon anoche la reducción del servicio, a raíz de la falta de cobro de subsidios para el transporte.

Así, desde esta mañana todas las líneas de colectivos que van del número 200 en adelante funcionan con horario y frecuencias reducidas.

En un comunicado, las cámaras empresarias reclamaron por "una deuda de 9.000 millones de pesos de subsidios desde octubre, y otros conceptos".

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, afirmó que "las empresas están agotando sus recursos", al explicar las causas de la reducción de servicios en el autotransporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida que comenzó a regir desde la pasada medianoche y que afecta a las líneas comunales y provinciales.

"No es un paro o un lockout, sino que estamos anunciando la dificultad que están teniendo las empresas, a las que, lamentablemente, se les están agotando los recursos", manifestó esta mañana Troilo en declaraciones a Radio Con Vos.

Sobre el inconveniente, puntualizó que "en este momento están con los pagos insuficiente o regulares", tras lo cual ahondó: "Afecta a todo el Gran Buenos Aires, porque lamentablemente la Provincia (el Gobierno bonaerense) no pudo cumplir con el último pago, ya hay una demora de 15 días".

De hecho, el presidente de la CEAP advirtió que "hay dos líneas -388 y 406- que no están pudiendo circular porque no pudieron comprar combustible o no pudieron dar un adelanto a su personal".

"Mientras tanto los problemas lo seguiremos discutiendo, pero trabajando, porque nosotros no queremos parar", subrayó Troilo.

Por su parte, desde el Ministerio de Transporte de la Nación aseguraron que están "al día" con los fondos enviados a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Sobre la reducción de los servicios en algunas líneas de colectivos en el Área Metropolitana, es importante aclarar que el Ministerio de Transporte se encuentra al día en los pagos a las empresas en relación con los atributos sociales y el boleto integrado, que es lo que le corresponde puntualmente a Nación", señaló la cartera que conduce Diego Giuliano en un comunicado.

"Los fondos enviados a las empresas de colectivos del AMBA se reparten entre Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires", agregaron.

"En este punto, la deuda reclamada por parte de las empresas no está dirigida al ministerio de Transporte, organismo que ya depositó a lo largo del año más de 17.000 millones de pesos", subrayó el Ministerio.

En tanto, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, afirmó que esta mañana se pagaron los casi 9.000 millones de pesos en subsidios que se adeudaban a las empresas de colectivos, con lo cual se espera que se termine la reducción de servicios que afecta a todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Tuvimos un atraso de ocho días en el pago de compensaciones. Son 8.000 y pico de millones. Ayer estaba listo para pagar y hubo dificultes con las transferencias, pero hoy ya se está transfiriendo", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

"Las empresas plantearon no una medida de fuerza, sino quita de frecuencias; pero hoy están los recursos y el sistema debe funcionar", indicó D'Onofrio.

D'Onofrio precisó que desde la provincia se destinan 41.000 millones de pesos por mes para líneas municipales y provinciales del AMBA, y otro tanto para las del interior.

Por último, al ser consultado sobre el futuro de los subsidios que aporta el Estado nacional para las tarifas del transportes, el ministro respondió: "Esto tendrá que ver con la estabilización que está llevando adelante el gobernador, y necesitamos precisiones sobre qué va a hacer el Gobierno nacional electo". (Télam)