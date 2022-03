Funcionarios, dirigentes políticos, gremialistas y analistas económicos coincidieron hoy en la necesidad de contener la inflación a través de medidas específicas, luego de que el Indec informara ayer que el índice de precios al consumidor subió en febrero 4,7%, impulsado fundamentalmente por el rubro alimentos.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor aumento del mes a nivel nacional, con un incremento de 7,5%, con lo que este rubro aportó más de 2 puntos porcentuales a la suba del nivel general.

Al respecto, el director del Indec, Marco Lavagna, dijo hoy que la inflación “es uno de los ejes centrales que hay que seguir” y “resolver como país”, y admitió que la suba de 4,7% de febrero anunciada ayer "es preocupante" y "nos duele a todos".

Aseguró que “hay una volatilidad de precios muy grande, con un impacto muy fuerte en frescos y especialmente en frutas y verduras”.

“El número de inflación difundido ayer es preocupante, nos duele a todos y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar”, dijo esta mañana en la Casa de Gobierno, durante la presentación formal del Censo Nacional que se realizará el 18 de mayo próximo.

En tanto, el diputado nacional Daniel Arroyo (Frente de Todos-Buenos Aires) afirmó que es necesario "ir rápidamente a un plan antiinflacionario", con un conjunto de medidas macroeconómicas destinadas a que los alimentos "sean accesibles".

"No es posible seguir con 50% de inflación, no hay situación social que pueda sostenerse en ese contexto, mi opinión es que hay que ir rápidamente a un plan antiinflacionario, no de manera gradual, sino rápidamente", señaló Arroyo en diálogo con Télam Radio.

Se refirió a "un plan antiinflacionario que desenganche precios internos de precios internacionales, que un conjunto de alimentos sean accesibles", y que se "desenganche los precios internos de los precios internacionales de los alimentos".

"La situación es crítica verdaderamente en la Argentina" debido al "7,5% de aumento de los alimentos, el endeudamiento de las familias, como mucha gente no llega a fin de mes termina endeudándose y endeudándose en cualquier lado, y cualquier lado es el prestamista del barrio al 200% de interés anual", remarcó.

Asimismo, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) señaló que en el Gobierno están "preocupados por la inflación", y llamó a esperar el paquete de medidas que el presidente Alberto Fernández va a anunciar para "revertir esta situación".

En declaraciones a Radio 10, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dijo que "hacen falta medidas y vamos a empezar la guerra contra la suba de precios y contra los especuladores, porque los precios no aumentan porque sí".

En ese sentido, el diputado sostuvo que la base es "intervenir en las cadenas de valor" y conocer "todos los valores de la cadena las intermediaciones" para determinar "si todas son necesarias y los márgenes de ganancias".

"Hay que lograr que los productores tengan una compensación adecuada, pero que los consumidores puedan pagar", resaltó.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Servicios (FASA), Víctor Palpacelli, dijo que la suba de precios de los alimentos que se registró en febrero se debe al escenario inflacionario local que se agrava por la suba internacional de los commodities, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

"Uno se da cuenta que el fondo de todo esto es el flagelo que padecen todos los sectores que es el escenario inflacionario", afirmó Palpacelli esta mañana en diálogo con AM 590.

"Nos preocupa el contexto general y en adelante porque desde hace 15 días aproximadamente lo que ha pasado en Europa con el tema de la guerra y el movimiento de los commodities le sigue pegando a este escenario, sigue potenciándolo", advirtió.

En ese sentido, dijo que "las medidas que se tomen de ajuste macroeconómico deben tratar de contener este escenario inflacionario que es el mal de todos los males, porque nos terminamos echando la culpa de un sector a otro pero la culpa la tiene evidentemente el escenario inflacionario que es lo que tenemos que tratar desde todos los sectores".

"Debemos trabajar con responsabilidad social en las mesas de diálogo que ha abierto el Gobierno a través de la Secretaría de Comercio, hay que mantenerlas, hay que reforzarlas y seguir trabajando en pos de contener estas escaladas inflacionarias", remarcó el dirigente supermercadista.

Ayer, antes de conocerse el IPC de febrero, el presidente Alberto Fernández dijo que "el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina".

El jefe de Estado se refirió de esta forma a la batería de medidas que pondría en marcha el Gobierno esta semana para contener la inflación.

