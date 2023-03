Los precios de los cereales cerraron a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja lo hizo sin cambios en la plaza bursátil.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 240 la tonelada, US$ 7 por debajo de la rueda previa, mientras que la entrega entre marzo y abril cayó US$ 5 hasta los US$ 245, y mayo se mantuvo en US$ 240.

En cuanto al cereal de cosecha tardía, para la entrega de mercadería en junio se ofrecieron abiertamente US$ 230; julio US$ 220; y agosto US$ 205.

El trigo con entrega contractual cayó US$ 5 y se ubicó en US$ 275 la tonelada, mismo valor para las entregas en marzo y mayo, mientras que la soja cerró sin cambios a $78.000 la tonelada.

Por último, el girasol se comercializó a US$ 350 y el sorgo a US$ 240.

(Télam)