Los precios de los granos cerraron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que contó con una buena dinámica comercial, alto número de compradores y varias posiciones futuras negociadas.

La soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, se pactó a US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos la oferta alcanzó los $ 33.270.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 190 la tonelada, sin cambios entre ruedas, y por la posición contractual US$ 193.

Para la descarga en octubre se ofrecieron US$ 195 y para el segmento entre noviembre y febrero US$ 200.

Respecto a los tramos de la próxima campaña comercial, la oferta para entrega en marzo se encontró nuevamente en US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio y julio, US$ 170; y agosto, US$ 160.

En cuanto al trigo con entrega disponible y contractual se ofertaron US$ 225 la tonelada, mismo precio para la entrega en octubre.

Por el cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 230 para las entregas entre noviembre y enero y US$ 235 para la entrega entre febrero y marzo.

Por último, el girasol se negoció a US$ 400 la tonelada.

(Télam)