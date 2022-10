Los precios de los granos cerraron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una menor cantidad de compradores interesados por la mercadería.

En este sentido, por soja con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería, los valores ofrecidos se sostuvieron sin cambios en $ 54.000 la tonelada.

Luego, las ofertas en dólares y para la descarga de mercadería hasta el 27 de octubre, nuevamente alcanzaron los US$ 385 la tonelada.

Por el maíz con entrega contractual, se ofrecieron US$ 245 la tonelada, sin experimentarse cambios entre ruedas.

En el segmento diferido, la descarga en noviembre descendió US$ 8 hasta alcanzar los US$ 245; diciembre, US$ 250; y enero, US$ 255.

Por el cereal de la próxima campaña comercial, el tramo febrero-marzo arribó a US$ 260; junio, US$ 230; y julio, US$ 220.

Por último, el girasol cerró a US$ 365 la tonelada, mientras que no se registraron ofrecimientos por trigo.

(Télam)