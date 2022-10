Los precios de los principales granos operaron sin una tendencia definida en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con cierres estables para la soja y el trigo, mientras el maíz cerró en alza.

Por la oleaginosa disponible, con entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 315 la tonelada, sin variaciones entre ruedas.

En moneda local las ofertas se ubicaron en $ 46.750 la tonelada por el grano de soja con descarga inmediata y para fijaciones.

Por su parte, en el caso del maíz con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, con una suba de US$ 5 para ambas posiciones entre jornadas.

Las ofertas para la descarga en noviembre se ubicaron en US$ 242 la tonelada, al tiempo que el tramo diciembre-enero 2023 registró un incremento US$ 5 hasta alcanzar los US$ 245 la tonelada.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, la entrega entre febrero y marzo se encontró también en US$ 245; abril-mayo, US$ 240; junio, US$ 220, y julio, US$ 210.

En cuanto al trigo con descarga inmediata y para la entrega contractual, se realizaron ofrecimientos abiertos de US$ 300 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció a US$ 350 y el sorgo a US$ 215. (Télam)