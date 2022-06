Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que se negociaron nuevos contratos de futuro en los cereales.

En este marco, el maíz lideró las subas, con una mejora de US$ 10 hasta US$ 260 la tonelada para la entrega hasta el 11 de este mes, mientras que para la descarga en julio y agosto la oferta se mantuvo en US$ 250 la tonelada y para octubre mejoró al trepar a US$ 252.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, se ofrecieron US$ 235 la tonelada por el maíz con entrega en febrero del próximo año, y US$230 en los contratos de marzo y mayo.

Para la entrega disponible de soja y para fijaciones, se ofrecieron de forma abierta y generalizada US$ 415 la tonelada, sin cambios entre jornadas, oferta que se generalizó sobre el cierre.

Asimismo, las ofertas en moneda local alcanzaron los $ 50.210 la tonelada.

Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 360 la tonelada, sin cambios entre ruedas, mismo precio para la descarga en agosto.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, para la entrega entre noviembre y diciembre se ofrecieron de forma abierta US$ 315; enero y febrero, US$ 320; y marzo, US$ 325.

Por último, el girasol se negoció a US$ 600 la tonelada. (Télam)