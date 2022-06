Los precios de los granos cerraron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada que contó con un mayor dinamismo de negocios que en la previa.

Por la soja con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 387 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer, mientras que para la entrega contractual y para fijaciones los valores ofrecidos se ubicaron también en US$ 387 la tonelada, lo que reflejó un aumento de US$ 2, que llegaba hasta los US$ 390 para la entrega en septiembre.

Por el maíz con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, sin variaciones entre ruedas, mismo valor para la entrega contractual.

Luego, el tramo julio-septiembre se ubicó en US$ 235 y octubre, noviembre y diciembre, a US$ 240.

MIRÁ TAMBIÉN Tercera suba consecutiva del petróleo por problemas de bombeos y tras informe de la AIE

Respecto al trigo con entrega inmediata, se ofrecieron de manera abierta US$ 330 la tonelada, sin cambios entre jornadas.

Asimismo, se registró una suba puntual para la entrega en agosto, que se situó en US$ 330, mismo valor para la entrega entre el 15 de agosto y el 15 septiembre.

Las ofertas por trigo nuevo para el tramo noviembre-diciembre se situaron en US$ 295, mientras que para el segmento enero-febrero fueron de US$ 300.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 y el sorgo a US$ 220. (Télam)