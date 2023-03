Los precios de los granos cerraron hoy sin una tendencia definida en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz concentró el grueso de los negocios y en la que marcó bajas en casi todas sus posiciones.

La oferta por el maíz disponible se ubicó en US$ 235 la tonelada, US$ 15 por debajo del cierre de ayer.

Por su parte, la entrega contractual también alcanzó los US$ 235, con un recorte de US$ 5.

En lo que respecta al maíz de la campaña 2022/23, la entrega pactada entre marzo y abril descendió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 235 la tonelada; mayo se ubicó en US$ 230; y junio en US$ 225.

MIRÁ TAMBIÉN Tercera caída consecutiva del precio del petróleo por temor a suba de tasas y alza del desempleo

Por su parte, la soja disponible y para fijaciones de mercadería se negoció a $ 78.000 la tonelada, con una suba de $1.000 respecto al miércoles.

Por último, las ofertas por trigo con entrega contractual volvieron a ubicarse en US$ 280 la tonelada.

En tanto, el girasol se negoció a US$ 370 y el sorgo a US$ 240. (Télam)