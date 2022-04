Los granos marcaron cierres dispares en la última jornada de la semana en el mercado de Chicago, presionados por buenas condiciones climáticas en Estados Unidos que impulsaron los precios en general a la baja, por un lado, mientras que por el otro la fuerte dinámica exportadora del país norteamericano impulsó la suba de los contratos más cercanos.

De esta forma, el contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,10% (US$ 0,64) hasta los US$ 627,67 la tonelada, mientras que la posición julio concluyó sin cambios a US$ 619,4 la tonelada.

Por su parte, las posiciones más alejadas finalizaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones.

Los fundamentos de este cierre mixto radicaron, por el lado de las subas, en la buena dinámica comercial de Estados Unidos, que a la fecha lleva exportado 10,6 millones de toneladas, volumen que se encuentra 62% por encima de lo comercializado a la misma fecha del año pasado, mientras que las bajas responden a toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

El aceite de soja cortó hoy la racha alcista con la que alcanzó máximos históricos, al caer 1,57% (US$ 31,53) hasta los US$ 1.965,83 la tonelada, mientras que la harina revirtió la tendencia bajista de las últimas jornadas y finalizó la sesión con una mejora del 0,06% (US$ 0,33) para posicionarse en US$ 485,56 la tonelada.

Por el lado de los granos, el precio del maíz avanzó 0,27% (US$ 0,89) y cerró a US$ 322,13 la tonelada, mientras que la mayoría de las posiciones culminaron en terreno negativo.

Esto se debió a que, a pesar de que todavía continúa con demoras la siembra en Estados Unidos, las lluvias de las jornadas pasadas "traerían alivio y mejorarían la humedad de suelos para la siembra del cereal, que viene considerablemente atrasada respecto al año pasado, lo que impulsa hacia abajo a gran parte de las posiciones del grano amarillo", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo descendió 2,81% (US$ 11,11) a US$ 383,51 la tonelada, como consecuencia de el crecimiento del cereal en los Estados Unidos "mostraría sustantivas mejoras por lluvias recientes en las planicies, lo que daría alivio a una condición de cultivos que se encuentra en sus peores valores desde 1989 para el trigo de invierno", sostuvo la BCR. (Télam)