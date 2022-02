Los precios de los cereales cerraron la jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su segmento disponible, mientras que la soja cerró sin cambios, a contramano de lo sucedido en el mercado de Chicago, donde los granos cayeron de manera generalizada.

Por el maíz con entrega inmediata y para la posición full febrero, se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, US$ 5 por encima de la jornada previa.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo y abril se ubicaron en US$ 230; mayo, US$ 228; junio, US$ 215; julio, US$ 210; y agosto, US$ 205.

Respecto al trigo con entrega contractual, la mejor oferta abierta subió US$ 3 y se ubicó en US$ 243 la tonelada, mientras que el tramo full marzo se mantuvo estable en US$ 245.

Luego, la posición abril registró un incremento de US$ 10 hasta los US$ 255 la tonelada.

Por último, los ofrecimientos para la descarga en junio se mantuvieron sin variaciones en US$ 250 la tonelada, mientras que la posición julio se ubicó en US$ 250 la tonelada.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente US$ 420 la tonelada, sin registrarse variaciones entre ruedas.

Por último, el girasol cerró estable a US$ 500 la tonelada.

(Télam)