Los granos tuvieron un cierre dispar en la última jornada de la semana en el mercado de Chicago, con el trigo liderando las subas, seguida por la soja con una leve mejora y una caída de casi US$ 1 en el maíz.

Los contratos de noviembre y enero de la oleaginosa ganaron 0,05% (US$ 0,28) hasta los US$ 472,16 y US$ 475,74 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos de la suba radicaron en que los productores norteamericanos almacenan granos y retacean la oferta a la espera de mejores precios, aunque el firme avance de la cosecha en dicha región pone techo a la mejora, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite volvió a subir, esta vez 1,52% (US$ 19,18) a US$ 1.278 la tonelada, mientras que la harina mostró una baja del 0,14% (US$ 0,55) para concluir la jornada a US$ 370,48 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Anuncian la ampliación de líneas de créditos del BICE para pymes por $5.500 millones

Por su parte, el maíz perdió 0,47% (US$ 0,98) y cerró a US$ 207,3 la tonelada, como consecuencia del sostenido progreso de la cosecha norteamericana, impulsada por buenas condiciones climáticas para la trilla.

Por último, el trigo subió 0,83% (US$ 2,20) y se posicionó en US$ 265,93 la tonelada, debido a una "sólida demanda global".

"En la jornada se registraron varias ofertas abiertas de compra de países importadores, en tanto que del lado de la oferta la producción en el hemisferio norte ha resultado menor a la prevista, lo cual da sostén a las cotizaciones", explicó la BCR. (Télam)