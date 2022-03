Los precios de los granos volvieron a caer en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, con caídas tanto en soja como en los cereales.

Por la soja con descarga hasta el 25 de marzo y para las fijaciones se ofertaron US$ 435 la tonelada, US$ 15 menos que ayer.

Respecto a la posición contractual, se ofrecieron US$ 425 la tonelada, implicando una merma de US$ 5 entre ruedas, mientras que las ofertas para las fijaciones y la entrega hasta el 25 de marzo arribaron a $ 47.630 la tonelada.

Por el lado de las ofertas de la nueva cosecha, la entrega en abril y mayo se ubicaron en US$ 425 la tonelada.

En cuanto al maíz, para la posición con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 270 la tonelada, US$ 15 por debajo de la cotización de ayer.

Luego para la entrega en abril las ofertas descendieron hasta los US$ 265; mayo, US$ 268; junio, US$ 240; julio, US$ 235; y noviembre y diciembre, US$ 240.

Por el lado del trigo con entrega disponible se ofrecieron US$ 10 menos que en la previa hasta los US$ 285 la tonelada, mientras que para la entrega en abril se ofertó US$ 300 y en mayo US$ 290.

Por último, el girasol cerró a US$ 550 la tonelada.

(Télam)