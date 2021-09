Click to enlarge A fallback.

Los futuros de la soja cotizaban hoy con caídas, "presionados por ventas técnicas", aunque "la creciente demanda china de la oleaginosa da soporte a los precios", reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa descendía US$ 2,5 y se vendía a US$ 473,7 por tonelada para noviembre, con lo cual mantenía un valor 57% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.245,1 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 373,6, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz se negociaban con leves pérdidas ante el avance acelerado de la cosecha en los Estados Unidos.

El cereal anotaba una baja de US$ 0,5,hasta US$ 208 la tonelada para diciembre, precio 75% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, a su vez, operaban en terreno positivo, “impulsados por ciertas preocupaciones sobre los suministros mundiales, debido a estimaciones de producción inferiores a las esperadas en los principales países productores”.

El grano registraba un incremento de US$ 0,9 hasta US$ 262.9 la tonelada, también para diciembre, nivel 53% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)