El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, remarcó hoy que el kirchnerismo tiene cuestiones ideológicas contra el campo y que el nuevo dólar agro "no modifica las cuestiones estructurales". "Creo que Massa busca con estas medidas una diversificación de la producción para que todo no caiga sobre el campo", explicó Chemes en diálogo con Noticias Argentinas

Acerca de lo propuesto por Patricia Bullrich, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Juan Schiaretti, el presidente de la CRA remarcó: "Lo que se escuchó no difiere de lo anterior, capaz Bullrich profundizó más sobre su programa. Lo que sí destaco es que todos hablaron de modificar las leyes laborales y eso es fundamental". "Esperemos que todas estas palabras que escuchamos, quién asuma como presidente, las convierta en hechos", expresó tras participar del foro "Compromiso con una nueva Argentina"

Con relación al nuevo Dólar Agro que impulsó el gobierno nacional, Chemes indicó que "no modifica las cuestiones estructurales, si no que es totalmente recaudatorio". Al ser consultado sobre la relación entre campo y el gobierno oficialista, el ruralista subrayó: "Esto lo hemos vivido a través de todos los años del gobierno kirchnerista. Hay cuestiones ideológicas en contra del campo donde hay diagnósticos sumamente equivocados y una falta total de conocimiento de lo que es la producción agropecuaria". Asimismo, habló acerca del impacto que tuvo la sequía en el sector: "Fue muy grave, jugó en contra de todo lo que es el destino del país. Generó un quebranto y un endeudamiento financiero muy fuerte en los productores que por suerte, dentro del sector privado, se están tratando de encauzar, pero no tengo dudas de que los daños de esta sequía va a costar tiempo para poder remontar camino hacia adelante". MC/MG/EFR NA