La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó hoy que el planteo que el secretario de Energía, Darío Martínez, le hizo al ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la necesidad de contar con mayores recursos para su área, "no fue público" sino que se trató de un pedido "interno" que el funcionario realizó para mitigar el impacto de "la crisis internacional" en el presupuesto del sector, y destacó que el funcionario tiene "una excelente relación" con todo el equipo de Gobierno.

"El secretario no se manifestó públicamente; no es una carta pública; se envió por sistema y no tiene acceso todo el mundo. La carta se vio porque alguien la filtró", precisó Cerruti esta mañana en una entrevista que concedió a la FM Radio Con Vos.

Allí, indicó que "lo que hizo (Martínez) fue un reclamo al secretario de Hacienda (Raúl Rigo) por el sistema interno del Gobierno, para lo cual hace falta una clave para entrar", y remarcó que "el secretario (de Energía) estaba compungido por la situación" generada a raíz de la difusión del texto, y además salió a aclarar rápidamente porque tiene una excelente relación" con el equipo económico.

"El planteo de Darío Martínez es un planteo que lo hace por sistema porque lo tiene que hacer por sistema porque le está pidiendo al secretario de Hacienda que a raíz de la crisis internacional va a necesitar otro techo de presupuesto, y entonces le está pidiendo que le mande más partidas", puntualizó la vocera.

Aseguró que Martínez "tiene una excelente relación tanto con el ministro (de Economía Martín) Guzmán, como con el presidente (Alberto) Fernández, y con todo el equipo".

Señaló que el titular del área de Energía "se reunió con el ministro Guzmán, con el secretario de Hacienda, resolvieron el tema, avanzaron", y añadió que, "después, alguien filtró esa carta a los medios como si esto fuera una interna y Martínez fuera de tal sector y el ministro de tal otro".

"Tampoco podemos estar corriendo detrás todo el tiempo de quienes quieren ver una interna en cada discusión", sostuvo Cerruti, quien consideró que "así se gestiona también, defendiendo lo que cada uno tiene que hacer y dando las disputas internas para poder avanzar". (Télam)