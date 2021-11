La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que la decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, es "una medida puntual y momentánea" que "viene a cuidar el rumbo" de la economía.

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la funcionaria pidió a los "dirigentes de la oposición que sean responsables y no generen miedo" en la sociedad, y señaló que es una medida que se toma mientras el Gobierno "se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda" que tomó la gestión de Mauricio Macri.

El Banco Central limitó ayer el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

La iniciativa fue adoptada a través de la Comunicación "A" 7407, y entró en vigencia hoy.

Según explicó Cerruti, "es una medida puntual y momentánea y se da en un marco de salida de los cuatro años del macrismo y de los dos años de la pandemia, y de estar en negociaciones para resolver la cuestión de la deuda externa".

Cerruti puntualizó que esa deuda "ha dejado comprometida a varias generaciones de argentinos", y que al Gobierno del Frente de Todos "le toca hacer un esfuerzo más de superar este obstáculo, que tiene que ver específicamente con que los viajes al exterior no van a poder ser pagados en cuotas".

En ese sentido, pidió que "no generemos miedo, no generemos terror, no le digamos a la gente que no vamos a poder viajar más porque no es así".

Agregó que, en este momento, lo que se necesita "es fortalecer el consumo interno, el mercado interno, para llevar cada vez más trabajo, más educación, más salud".

"Estamos en el camino indicado y esto lo vemos, vemos lo que significa Pre Viaje y la inversión y la cantidad de turistas que se están moviendo por toda la Argentina, el boom que significa y que esto no es magia", manifestó la portavoz de Presidencia de la Nación.

Cerruti, ante otra consulta, reafirmó que "se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses; en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito".

Por último, remarcó que "las reservas del Banco Central están robustas como dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la economía está creciendo y está reactivándose el consumo".

Por eso, Cerruti indicó que "el Banco Central va a estar monitoreando la situación" y precisó que "la medida se extenderá o no de acuerdo con la situación que vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina".

La decisión del BCRA busca desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2012 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística, que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable, y también procura preservar las reservas en momentos en que el Gobierno se encuentra en una negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

Tras la decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, las modalidades vigentes para efectuar este tipo de compras, más allá del pago al contado, son las siguientes:

-Realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito y refinanciar el resto con una tasa nominal anual (TNA) del 43% anual hasta $200.000. Superado dicho monto, las entidades financieras pueden aplicar una tasa diferencial, establecida en un 25% más de la tasa que ofrecen de créditos personales.

-Tomar un préstamo personal bancario, cuyas tasas son de aproximadamente un 78% anual.

La medida adoptada por el BCRA limita el financiamiento en cuotas con tarjetas de crédito tanto en forma directa como a través de las agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó el BCRA en Comunicación "A" 7407.

La medida, según enfatizaron las fuentes de la entidad, no aplica para "los pasajes con destino al interior del país", que mantendrán el beneficio de pago en cuotas incluyendo a programas como Ahora 12 o PreViaje. (Télam)