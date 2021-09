Los futuros de soja cotizaban hoy en terreno negativo, debido a que se esperan mejores previsiones en los rindes del poroto estadounidense en el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que presiona los precios a la baja, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa cedía en las posiciones más lejanas, aunque se mantenía en US$ 466,9 por tonelada para septiembre, con lo cual exhibe un valor 54,6% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco, el aceite de soja bajaba a US$ 1.266,5 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 368,8, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316 registrados, respectivamente, en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, en tanto, presentaban pérdidas “ya que se siguen cuantificando los daños causados por el huracán Ida en el Golfo estadounidense, ocasionando problemas logísticos en las exportaciones”, evaluó la BCR.

El cereal anotaba descensos de US$ 1,3 hasta US$ 194,9 la tonelada para septiembre, precio casi 64% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con bajas por tercera rueda consecutiva, de US$ 3,3 hasta US$ 253,3 la tonelada, también para septiembre (nivel 50% más alto que el de un año atrás), “luego de que los precios de los commodities agrícolas estadounidenses se vieron presionados por la desaceleración de las exportaciones”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)