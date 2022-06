La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau, dijo hoy que la modificación de la Ley de Alquileres que propone el dictamen de Juntos por el Cambio "es un retroceso" dado que la actualización trimestral de los contratos con acuerdo de partes sería "la timba del mercado de alquileres".

"Estoy preocupada por que salga este dictamen en el recinto, las actualizaciones trimestrales me preocupan mucho, me parece dañino hasta para lo económico y lo social, desde todo punto de vista; va a ser la timba del mercado de alquileres", dijo Moreau en declaraciones a AM 750.

La reforma impulsada por Juntos por el Cambio plantea volver a los contratos con plazo de dos años y cambiar la actualización anual mediante el índice de contratos de locación por actualizaciones trimestrales libres, que se acordarían entre las partes.

Cecilia Moreau.

Moreau señaló que "el dictamen de Cambiemos es un retroceso, plantea volver a los contratos de dos años con una actualización cada tres meses", y consideró que "el acuerdo entre partes vuelve a ser un mecanismo donde el poder está de un lado y del otro hay debilidad".

Sostuvo que "la ley no funcionó y hay que hacerle modificaciones, pero también es cierto que fue sancionada en el marco de una pandemia, que estuvo suspendida mucho tiempo".

Sobre el proyecto del Frente de Todos, que propone mantener los puntos más importantes de la ley, dijo que "la principal diferencia entre las dos posturas pasa por el rol del Estado en la cuestión de la vivienda y en esto hay que hacerse una pregunta central, si el techo tiene que ser un negocio para algunos o un derecho para todos".

"Entiendo que el propietario tiene su departamento como una renta extra, necesita un pesito más, pero no por eso la especulación de los grandes inmobiliarios, los grandes especuladores, de los vivos de esta historia, tiene que negarle a millones de argentinos el derecho a tener una vivienda", concluyó la legisladora. (Télam)