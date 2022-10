El trigo disponible cotizó estable hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz retrocedió US$ 5 y en la que reaparecieron las ofertas por soja.

En el segmento de la oleaginosa se destacó la reaparición de las ofertas luego de la finalización del “Programa de Incremento Exportador”, donde las entregas de corto plazo, contractual y para fijaciones se negociaron en US$ 315 por tonelada.

En tanto, las entregas inmediata y contractual de trigo se mantuvieron en US$ 300, sin cambios en relación con la ronda del viernes.

Por su parte, el precio del maíz con descarga inmediata descendió US$ 5 hasta los U$S 235 por tonelada.

Por su parte, la entrega contractual del grano amarillo se pactó a US$ 235, y el tramo noviembre-enero 2023 se ubicó en US$ 240, lo que significó una caída de US$ 5 para las posiciones noviembre y diciembre.

Asimismo, las descargas entre marzo y abril se negociaron a US$ 245 y US$ 240, respectivamente, una suba en ambos casos de US$ 5 en relación con la jornada previa. Además, mayo se mantuvo en US$ 235; junio ganó US$ 5 hasta los US$ 220; y julio se mantuvo estable en US$ 210.

A su vez, el girasol con entrega inmediata y entre diciembre y marzo del 2023 se mantuvieron estables en US$ 350.

Por último, las entregas de sorgo entre marzo y julio 2023 se ubicaron en US$ 210 por tonelada, sin cambios entre jornadas. (Télam)