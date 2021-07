Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) iniciaron la semana con un saldo dispar y fluctuaciones entre los diversos contratos, destacándose la caída de US$ 5 en la soja disponible y una mejora en el trigo con entrega inmediata.

La oferta por la soja disponible y para fijaciones cayó US$ 5 hasta los US$ 330 por tonelada, mientras que en moneda local retrocedió hasta los $ 31.710.

Luego, las posiciones full agosto y septiembre cayeron US$ 1 respecto al viernes, en US$ 330 y US$ 331, respectivamente.

En tanto, el maíz con entrega inmediata permaneció en US$ 185 la tonelada, mientras que la entrega contractual descendió US$ 5 hasta US$ 19; agosto retrocedió US$ 10 hasta los US$ 190; septiembre, US$ 200 y octubre/diciembre en US$ 205, también por debajo de los últimos precios ofrecidos.

En cuanto al segmento de la próxima campaña, la oferta para descargar entre marzo y mayo se negoció a la baja en US$ 190 y la entrega entre junio y julio en US$ 175.

Por su parte, el trigo disponible aumentó US$ 5 hasta US$ 190; agosto al alza cerró a US$ 200; noviembre y diciembre, se ubicaron en US$ 205, US$ 5 por debajo respecto a la jornada previa.

Además, la entrega en enero cerró en US$ 202, febrero en US$ 204 y marzo en US$ 206, una caída de US$ 5 entre ruedas en todos los casos.

En el mercado de girasol, la entrega disponible se ubicó en US$ 340 y entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 se mantuvo en US$ 320. (Télam)