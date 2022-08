La soja cortó su racha alcista en el mercado de Chicago ante la toma de ganancias que se dio durante la jornada para cerrar con saldo negativo, mientras que los cereales culminaron la sesión al alza.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,26% (US$ 1,65) hasta los US$ 620,51 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,21% (US$ 1,19) para concluir la jornada a US$ 554,46 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras lograr ganancias durante la jornada de US$ 15 en la cotización del poroto.

Asimismo, los operadores se encuentran expectantes y cerrando posiciones de cara al próximo informe del USDA que se publicará el viernes.

No obstante el posicionamiento de los fondos, el clima cálido y seco en las zonas productores de Estados Unidos morigeró las bajas.

A diferencia del poroto, sus subproductos cerraron al alza, con ganancias del 1,24% (US$ 19,18) hasta los US$ 1.555,56 la tonelada, mientras que la harina subió 0,38% (US$ 2,20) para concluir la jornada a US$ 568,34 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 2,33% (US$ 6,71) y se posicionó en US$ 293,86 la tonelada, como consecuencia de problemas en la producción europea y un "dinamismo comercial del cereal que parece mantenerse robusto en Estados Unidos, con expectativas por elevados niveles de ventas externas", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz ganó 0,93% (US$ 2,26) y se ubicó en US$ 244,57 la tonelada, debido a la expectativa de los fondos de que el USDA ajuste el volumen de stock finales del cereal en Estados Unidos, en combinación con la falta de lluvias en zonas productoras norteamericanas. (Télam)