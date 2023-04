Tras la depreciación del peso, Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades con precios del mercado inmobiliario más bajo de la región, según el ranking de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. En el relevamiento inmobiliario de América Latina de este año, la ciudad de Montevideo es la más cara para comprar un inmueble, seguida por Santiago de Chile, México y, en cuarto lugar recién aparece Buenos Aires. En la capital uruguaya el precio por metro cuadrado es de US$ 3.146, en la de Chile US$ 2.915, en Ciudad de México US$ 2.531 y en Buenos Aires US$ 2.362. De acuerdo con el estudio de CIF, en el 2020 Buenos Aires ocupaba el segundo lugar por debajo de Santiago de Chile, pero la desaceleración de precios impulsados por la falta de créditos hipotecarios y el stock récord de propiedades en venta, hizo que la Argentina cayera dos posiciones

En julio de 2020, con la nueva Ley de Alquileres, subió el número de inmuebles a la venta, llegando a batir todos los récords, como consecuencia de que la norma desalentó las inversiones en el mercado y los propietarios los pusieron a la venta, provocando la baja de precios. En los últimos tres años, los valores de inmuebles bajaron un 27%, ya que en el 2020 el precio por metro cuadrado era de US$ 3.003, y ahora es de US$ 2.362. En el último año los precios en Buenos Aires bajaron 2,4% en dólares, mientras en promedio, los precios subieron 3% en el total de ciudades relevadas. Las ciudades con el costo por metro cuadrado más bajo en la región son Bogotá, US$ 1.051, Quito 1.202, Córdoba 1.311 y Rosario 1.455. El informe releva que el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina es comparable a lo que en Buenos Aires rigen en Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. Los departamentos usados siguen liderando la caída de precios y acumularon este año una desaceleración del 7%, mientras las unidades en pozo tuvieron una baja interanual del 5,5%. LMD/JC/GAM NA