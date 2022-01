La cotización de la soja retrocedió hoy más de US$ 4 hasta los US$ 515,51 por tonelada en el mercado de Chicago, mientras que los precios del trigo y el maíz marcaron ganancias en el inicio de la semana.

La posición marzo de la oleaginosa cayó US$ 4,14 hasta los US$ 515,51 la tonelada, mientras que el contrato de mayo bajó US$ 4,41 para concluir la jornada en US$ 518,45.

Los fundamentos de las mermas se debieron a "ventas desde el sector de los fondos de inversión, en una mala jornada para los principales indicadores bursátiles globales y para el petróleo", precisó la corredora Granar.

"La incertidumbre que generan tanto el conflicto en las fronteras de Rusia y Ucrania, como los próximos pasos de la Reserva Federal de los Estados Unidos", habrían generado estos malos resultados.

MIRÁ TAMBIÉN Energía anunció la construcción de un centro de distribución de electricidad en El Calafate

No obstante, "las lluvias del fin de semana fueron positivas en amplias zonas productoras de la Argentina", contribuyeron a "detener las pérdidas y a mejora las perspectivas de los cultivos", agregó Granar en su análisis.

En forma opuesta, el trigo avanzó US$ 7,53 y concluyó la jornada en US$ 294,13 la tonelada, debido a que "la tensión no cede en la zona de fronteras de Rusia y Ucrania", lo que contribuye a "compras de contratos de trigo desde el sector de los fondos de inversión especuladores", explicó la consultora.

Click to enlarge A fallback.

Por último, el maíz ganó US$ 1,87 y se posicionó en US$ 244,48 la tonelada, como consecuencia de "la renovada tendencia alcista de los precios del trigo, que mejora la ecuación del resto de los granos forrajeros", indicó Granar.

(Télam)