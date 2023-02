Los precios del trigo y el maíz disponible marcaron bajas hoy en Rosario, mientras que la soja operó estable en $75.000 la tonelada.

En la jornada de hoy, el grueso de los negocios nuevamente se concentraron en el maíz.

En este marco, la oferta por el cereal con descarga inmediata se ubicó en US$ 255 la tonelada, US$ 5 por debajo del viernes, en tanto que la entrega contractual se mantuvo en los US$ 255.

Por el maíz de la próxima campaña, el segmento febrero-marzo permaneció en US$ 255; abril descendió a US$ 253; y mayo se ubicó US$ 5 por encima de la última rueda y finalizó en US$ 250.

Asimismo, la cosecha tardía de junio permaneció en US$ 235; julio sin cambios en US$ 225; y agosto cayó US$ 5 hasta los US$ 215.

En lo que respecta al trigo, reapareció la entrega contractual y se ubicó en US$ 285 por tonelada, mientras que la descarga entre febrero y marzo sufrió un recorte de US$ 5 y finalizó la jornada en US$ 285 la tonelada.

Por el lado de la soja, las propuestas con descarga y para las fijaciones de mercadería alcanzaron nuevamente los $75.000 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 380, con una baja de US$ 10 en comparación con la rueda previa, y el sorgo se mantuvo en US$ 260. (Télam)