Los precios de los granos operaron hoy de manera dispar en el mercado de Chicago, con la soja y el maíz ajustando a la baja y el trigo en alza, en respuesta a las estimaciones de stocks realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El contrato de noviembre de la oleaginosa perdió 2,16% (US$ 10,20) hasta los US$ 461,50, mientras que la posición enero decreció 2,16% (US$ 10,29) y cerró a US$ 464,99 la tonelada.

Los fundamentos de la merma radicaron en que "los stocks del poroto en Estados Unidos se ubicaron en 7 millones de toneladas, más de 2,2 millones por encima de lo que esperaban operadores del mercado", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos presentaron resultados disímiles ya que el aceite subió 1,74% (US$ 22,27) hasta los US$ 1.296,08 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 3,51% (US$ 13,12) para concluir la jornada a US$ 359,57 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Comenzó la cosecha de trigo en el norte del país con rindes inferiores a los proyectados

"Menores stocks de aceite de soja en Estados Unidos impulsaron las subas", postuló la BCR.

Por su parte, el maíz bajó 0,41% (US$ 0,89) y cerró a US$ 211,31 la tonelada, como consecuencia de que en el informe trimestral del USDA "el volumen relevado por el organismo quedó por encima de las expectativas de los operadores", precisó la corredora Granar.

Click to enlarge A fallback.

Por último, el trigo en su contrato de diciembre avanzó 2,14% (US$ 5,60) y se posicionó en US$ 266,58 la tonelada, debido a que el trabajo del USDA "mostró una caída de 1,4 millones de toneladas en el almacenamiento del trigo, totalizando 44,8 millones, un guarismo por debajo de lo esperado", señaló la BCR. (Télam)