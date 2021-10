Domingo Cavallo, exministro de Economía de la Nación, disertó ante empresarios en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. En dicho encuentro, cuestionó la medida del Gobierno relacionada al congelamiento de precios.

En torno a esto, sostuvo que “el congelamiento de precios cuando tenemos una inflación del orden del 50% anual y cuando hay una emisión descontrolada y un enorme déficit fiscal, es una medida que no puede terminar bien. Yo no quiero decir que el día 91 va a haber una explosión inflacionaria. Pero esta medida no va a producir ningún resultado beneficioso”.

“Mientras el Gobierno tenga cierto poder para inspirar cierto miedo, para amenazar con controles o con inspectores yendo a clausurar negocios, producirán algún efecto minúsculo, pero nada beneficioso para el funcionamiento de la economía”, añadió.

Por otra parte, destacó que “la economía argentina está trabada por intervenciones absurdas del Gobierno en todos los sectores. El próximo Gobierno, o éste, va a tener que tomar de entrada una gran cantidad de medidas que quiten trabas a la economía”