El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó hoy que el proyecto de Ley de Monotributo Tecnológico, que comenzará a debatirse mañana en la cámara baja “viene a estimular a todo el sector de la economía del conocimiento”.

El legislador del oficialismo dijo a Télam Radio, que si prospera la iniciativa “se va a permitir el pago de un monotributo especial con tres categorías, según facturen hasta US$ 10.000; US$ 20.000 o US$ 30.000 anuales", y subrayó que "se va a acceder a los dólares derivados de la exportación sin necesidad de liquidarlos al tipo de cambio oficial”.

La medida “viene a estimular todo lo que es el sector vinculado con la economía del conocimiento, gammers y demás”, argument Casaretto.

"Es una iniciativa muy importante que vamos a tratar este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde en primer lugar va a haber una audiencia informativa con funcionarios del ministerio de Economía y de la AFIP para luego hacer la convocatoria a otra reunión de comisión para proponer su aprobación”, precisó el legislador.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados comienza a debatir el proyecto de Monotributo Tecnológico

Al respecto, agregó que “este proyecto de Ley significa un régimen impositivo y cambiario especial para aquellos que exportan servicios tecnológicos por hasta US$ 30.000 anuales”, (Télam)