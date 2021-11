La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recibirá esta tarde al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en la sede de la cartera sanitaria para analizar la suba en los precios de los medicamentos.

El encuentro se desarrollará a partir de las 15, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

En declaraciones radiales formuladas ayer, Feletti consideró necesario "algún tipo de intervención" en el sector de medicamentos ante la suba de precios, al entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

Carla Vizzotti

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti.

El titular de Comercio Interior mantuvo ayer una reunión con Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos de la Argentina, y para hoy tiene previsto reunirse con Vizzotti para abordar el tema.

Roberto Feletti

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado; no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", concluyó Feletti en declaraciones periodísticas formuladas ayer. (Télam)