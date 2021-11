La compañía petrolera Patagonia Energy, propiedad del grupo chileno Megeve que en el país es dueño de la cadena Sodimac, concretó hoy la adquisición a la empresa Medanito de un área de producción de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina y asumió la totalidad de obligaciones financieras restructuradas de la firma argentina.

Gustavo Palomeque, recientemente designado director ejecutivo de Patagonia Energy, dijo a Télam que la adquisición comprende al área Aguada del Chivato-Aguada Bocarey y que el objetivo de la firma es dar continuidad a las operaciones productivas convencionales y ofrecer estabilidad laboral al personal involucrado.

El grupo Megeve Investments, propiedad de la familia Solari Donaggio, de Chile, era uno de los acreedores del pasivo que la petrolera nacional venía reestructurando en los últimos años por un total de US$ 80 millones y que había entrado en cesación de pagos.

"En esa situación el grupo decide redoblar la apuesta porque hasta entonces era una forma de invertir de manera indirecta en oil & gas y pasó a hacerse cargo de manera directa de un activo importante y a hacerse cargo de la deuda, pero no se trata de la compra de la firma Medanito", precisó Palomeque.

La concesión Aguada del Chivato-Aguada Bocarey se encuentra en el centro norte de la cuenca neuquina en cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces, comprende una superficie de 110 kilómetros cuadrados (km2), es lindero con el bloque Bajo del Toro que opera YPF y en la actualidad cuenta con 30 pozos activos en los que produce 600 barriles de petróleo y 65.000 metros cúbicos por día de gas.

De este total, el área destina alrededor de 35.000 metros cúbicos de gas diarios para cubrir la demanda de la ciudad de Rincón de los Sauces a lo largo del año.

Si bien la explotación es de recursos convencionales, Palomeque explicó que "existen en la concesión dos pozos no convencionales, uno vertical y otro corto horizontal, que se perforaron con el propósito de evaluar la formación Vaca Muerta y que hablan del potencial existente en no convencional".

Esta concesión está estratégicamente localizada sobre la formación Vaca Muerta en “ventana de petróleo” y se ubica al lado del futuro parque industrial de Rincón de los Sauces, que podría representar una importante ventaja competitiva para un eventual desarrollo no convencional.

El CEO de Patagonia Energy explicó que en diciembre se avanzará en los trabajos de pulling (mantenimiento del campo petrolero) para encarar en el primer trimestre de 2022 los primeros trabajos de workover (reacondicionamiento de pozos) a la vez que se avance en la evaluación de las inversiones requeridas para el incremento de producción".

"La idea para mitad de año es que ya tengamos las coordenadas del primer pozo nuevo que vamos a perforar", apuntó el directivo al recordar que el área tuvo un pico del doble de producción hace seis años, lo que permite alimentar mejores expectativas sobre el activo.

Por último, destacó que la provincia del Neuquén "participó activamente de las negociaciones para generar condiciones reglamentarias y comerciales propicias. Primero, y a instancias de Patagonia Energy, y otorgó a previamente a Medanito una extensión de 10 años para la concesión del área".

Esa extensión se formalizó por el decreto provincial 1904/21, en la que se comprometieron un bono de extensión de US$ 6.8 millones, un bono de responsabilidad social empresaria de US$ 0,9 millones y erogaciones totales por US$ 95,7 millones, incluyendo la perforación de nueve pozos convencionales.

(Télam)