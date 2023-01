Los titulares de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, mantuvieron hoy una reunión para evaluar el impacto de la sequía en las economías regionales y las mermas productivas que tendrán las diferentes producciones.

“Está en juego el capital de trabajo que los productores de la Pampa húmeda y de las economías regionales han invertido”, sostuvo González tras la reunión.

Asimismo, analizaron la caída de rentabilidad que deberán afrontar los productores: “venimos de tres años de inclemencias climáticas. Tuvimos heladas y ahora la sequía. Si bien no se perdieron ingresos de divisas por exportaciones, los volúmenes de exportación descendieron considerablemente”, dijo González.

“De prolongarse las mermas, producto de las heladas y de la sequía que nos trajo el fenómeno de La Niña, se pone en riesgo la continuidad de la actividad productiva para el ejercicio 2023-2024”, agregó.

CAME destacó que las producciones regionales exportaron por US$ 7.500 millones en el período diciembre 2021-noviembre 2022 y que invierten anualmente alrededor de US$ 4.200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización.

En virtud de esta situación se propuso elaborar una agenda común, "con la finalidad de gestionar iniciativas que den respuestas a las demandas del productor, además de la promoción de instrumentos de alivio para el empresariado pyme de todo el país", indicó un comunicado de la cámara empresarial.

Participaron también del encuentro el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, y director de la SRA, Juan Manuel Bautista. (Télam)