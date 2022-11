La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó hoy las medidas de apoyo y financiamiento a las economías regionales afectadas por las sequías y heladas tardías, anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que las mismas "incluyen puntos buenos" para las actividades del sector.

"Los anuncios incluyen puntos que son buenos para la situación que están sufriendo muchas de nuestras producciones regionales", dijo el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo.

En este sentido, el directivo resaltó que "un tipo de cambio único que respete el valor de venta de nuestros productos y la compra de nuestros insumos es lo solicitado desde la entidad, pero muy acotado en el tiempo. Además, entre esas fechas los productores agropecuarios aún no tienen producto para la venta".

No obstante, manifestó que desde la cámara empresaria "se valora que se busque achicar la brecha cambiaria entre el 20 del corriente mes y el próximo 30 de diciembre. De esa manera se podrían compensar las pérdidas que generaron las heladas tardías de la semana pasada".

"Destacamos la diferenciación, pero por el tiempo reducido sólo beneficiará a exportadores, galpones de empaque y acopio, que deberán derramar este beneficio a los productores primarios", explicó Vernengo.

Asimismo, entre los anuncios sobresalen los aportes no reembolsables (ANR) por $ 1500 millones de pesos para asistir de manera directa a los productores, las líneas de crédito específicas del Banco Nación y del BICE a 18 meses y con tasa 0%, el Repro para empleo rural y los pedidos a los gobernadores de reducir tarifas de electricidad entre un 40% y un 50% por 18 meses para todas las producciones afectadas.

"En líneas generales vemos que algunas de nuestras demandas fueron escuchadas. Los aportes no reembolsables y las líneas de crédito son importantes en este contexto", remarcó Vernengo.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, criticó las iniciativas al considerar que el Gobierno "lanza una medida que abarca semanas frente a situaciones productivas que expulsan a productores. Que expliquen cómo solucionan con medidas aisladas que duran días una postergación de años".

Para Iannizzotto, "dar plata no es la solución porque el productor no tiene cómo devolverla. No quiere asistencialismo, quiere reglas claras, menos impuestos y poder trabajar. Son parches muy chiquitos frente a una realidad muy agobiantes y donde las medidas no abarcan a los pequeños y medianos productores".

Por último, el gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Nicolás Vicchi, indicó que "es muy importante que haya venido el ministro Massa a la provincia dejando de lado las diferencias políticas, pero hay que ver las medidas cómo se van a instrumentar para que haya una rápida acción que le de de manera eficiente al productor y no haya burocracia que dificulte la asistencia urgente al productor".

(Télam)