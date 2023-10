La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) expresó hoy su "repudio" ante los abusos denunciados por dos jóvenes estudiantes que realizaban una pasantía en un proyecto minero en la provincia de Catamarca y brindó su solidaridad a las víctimas.

Mediante un comunicado en el que proclama "Por ambientes laborales libres de violencias", la entidad recordó a todas las organizaciones "la importancia de tener vigentes -y aplicar adecuadamente- protocolos de actuación que permitan tanto la detección de conductas inadecuadas como la debida acción, con foco en la protección de quien fuese víctima de este tipo de situaciones".

"Que al presente sigan ocurriendo abusos de estas características, demuestra la imperiosa necesidad de reforzar instancias de capacitación, sensibilización y diálogo para desnaturalizar situaciones de violencia y generar conciencia sobre su impacto", agregó el documento.

En el mismo sentido, la CAEM manifestó "la importancia del cambio cultural que se está dando" y valoró que "la inclusión de la mujer y diversidades en empleos de calidad es un proceso fundamental para construir una sociedad más justa y un mejor futuro".

"Instamos a todas las empresas a trabajar en este sentido, previniendo que este tipo de hechos sigan ocurriendo, y promoviendo espacios laborales justos, respetuosos y equitativos", remarcó.

Por su parte, Women in Mining (WIM) Argentina exhortó a las empresas e instituciones a "actuar basados en las normas vigentes, con el principio de debida diligencia que marca las actuaciones desde la no re-victimización, la celeridad, la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad, la confidencialidad (no careo) y el conocimiento técnico especifico en materia de género para los equipos de abordaje transdisciplinarios".

"Instamos a implementar protocolos con las especificidades de cada caso, compartir información y hacer visible lo invisible como parte de la acción colectiva que todas y todos tenemos que llevar adelante involucrándonos para lograr ambientes laborales sanos", agregó la entidad internacional al repudiar los hechos.

Según publicó el diario Página 12, entre el 12 y 19 de septiembre dos estudiantes de 20 y 22 años de la carrera de Higiene y Seguridad de la Universidad Fasta fueron abusadas por un supervisor de la mina Farallón Negro, donde hacían una pasantía previa a su tesis, y además fueron obligadas por una empleada a mantener un careo con él.

La denuncia penal fue radicada la semana pasada y como corolario la facultad cesó las prácticas profesionales. (Télam)