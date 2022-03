El precio del trigo retrocedió nuevamente hoy en el mercado de Chicago por la continuidad de la toma de ganancias, en sintonía con la soja y el maíz que también marcaron bajas en sus cotizaciones.

De esta manera, el contrato de mayo del trigo cayó 6,60% (US$ 31,23) para quedar en US$ 441,48 la tonelada, mientras que la posición julio marcó una reducción del 7,11% (US$ 31,23), en US$ 407,95 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las mermas se debieron a "la continuidad del retiro de ganancias de los grandes fondos de inversión especuladores iniciado ayer, que no necesitan fundamentos de mercado sólidos para resolver un abrupta liquidación de posiciones".

"En cuanto a los fundamentos, nada cambió. La guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga y el comercio continúa interrumpido desde el polo que abastece cerca del 30% de la demanda mundial", agregaron los especialistas de Granar.

La soja disponible, por su parte, retrocedió 1,05% (US$ 6,61) hasta los US$ 619,68 la tonelada, mientras que el contrato de mayo perdió1,06% (US$ 6,61) para culminar la sesión a US$ 614,26 la tonelada.

Las pérdidas se explicaron por "la ola de ventas y toma de ganancias agitada por los grandes fondos de inversión especuladores, además de la caída –supera el 11%– del valor del petróleo", destacó Granar.

Contrariamente, los subproductos de la soja presentaron guarismos positivos en sus contratos disponibles, con una suba del aceite del 0,48% (US$ 8,60), que se se posicionó en US$ 1.765,21 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,04% (US$ 5,62) y concluyó la jornada a US$ 545,63 la tonelada.

Por último, el maíz disponible decreció 2,58% (US$ 7,68) y se posicionó en US$ 289,36 la tonelada, por el movimiento de toma de ganancias de los fondos de inversión y por la caída de las cotizaciones del trigo, que –en las buenas y en las malas– influye sobre el resto de los granos forrajeros. (Télam)