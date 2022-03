Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz cerraron hoy con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, en una jornada marcada por la caída del petróleo y por la incertidumbre que rodea a la nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania prevista para mañana.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja retrocedió 2,68% (US$ 16,90) hasta los US$ 611,51 la tonelada, y el de julio lo hizo por 2,47% (US$ 15,34) para concluir la jornada a US$ 605,08 la tonelada.

Los fundamentos de las pérdidas radicaron "el descenso del valor del petróleo", en "los márgenes negativos de los productores de porcinos en China, que los pone a buscar alimentos alternativos a la harina de soja", y en "la ola de ventas que agitaron los especuladores por el diálogo previsto entre negociadores de Rusia y de Ucrania", destacó la corredora de granos Granar.

En ese sentido, los subproductos de la oleaginosa finalizaron en la misma sintonía, con una merma en el aceite del 3,07% (US$ 50,71) a US$ 1.597,22 la tonelada, y una baja en la harina del 1,84% (US$ 9,92) para posicionarse en US$ 527,89 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Acuerdan con productores y supermercados retrotraer precios y garantizar abastecimiento

Por su parte, el maíz decreció 0,72% (US$ 2,17) para concluir la jornada a US$ 294,67 la tonelada, debido a la liquidación de contratos, la toma de ganancias ejercidas por los grandes fondos de inversión, la caída del petróleo, y por el descenso de las cotizaciones del trigo.

Por último, el precio del trigo disminuyó 4,10% (US$ 16,63) y se posicionó en US$ 388,38 la tonelada.

"Ventas de los fondos de inversión ante el encuentro que sostendrían mañana negociadores de Rusia y de Ucrania en Estambul, Turquía, para procurar un cese de las hostilidades marcaron el camino descendente de las cotizaciones", sostuvo Granar. (Télam)