Los granos cerraron hoy con caídas generalizadas de sus precios en el mercado de Chicago, en una jornada influida por la noticia de un nuevo "dólar agro" en Argentina y por las buenas condiciones climáticas en la Unión Europea.

El contrato de mayo de la oleaginosa retrocedió 0,42% (US$ 2,39) hasta los US$ 555,20 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,33% (US$ 1,84) para concluir la jornada a US$ 542,98 la tonelada.

El principal factor de presión bajista fue la oficialización de una nueva edición del dólar soja en la Argentina, que acelerará las ventas por parte de los productores, en momentos en que sigue ingresando la abundante oferta de Brasil, sostuvo la consultora Granar.

Los subproductos de la oleaginosa acompañaron la tendencia negativa, en una jornada en la que el precio del aceite cayó 0,93% (US$ 11,46) a US$ 1.217,37 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,48% (US$ 7,50) y se posicionó en US$ 496,69 la tonelada.

"La chance de que la industria procesadora argentina logre sumar existencias provocó la caída de las cotizaciones de la harina y del aceite", destacó Granar.

Por su parte, el trigo decreció 1,37% (US$ 3,49) y finalizó la jornada a US$ 250,59 la tonelada, como consecuencia de que las buenas condiciones ambientales para los cultivos en la Unión Europea, en zonas clave de Rusia y en China mantuvieron a los inversores del lado vendedor del mercado.

Por último, el maíz en su contrato de mayo perdió 0,15% (US$ 0,39) para ubicarse al cierre a US$ 256,98 la tonelada.

Las posiciones de diciembre y marzo del 2024, contrariamente, finalizaron con leves mejoras.

Al respecto, Granar analizó que "más allá de quitas que se dieron en simpatía con las pérdidas del trigo, no hubo en el mercado nuevas noticias capaces de modificar tendencias, en una semana corta por el feriado del Viernes Santo". (Télam)