Los precios de los granos cayeron hoy en el mercado de Chicago en forma generalizada, en una jornada en la que se destacó la baja de más de US$ 7 en la cotización de la soja luego de cuatro jornadas consecutivas con alzas.

El contrato de agosto de la oleaginosa retrocedió 1,35% (US$ 7,17) hasta los US$ 519,83 la tonelada, a la vez que la posición septiembre perdió 2,14% (US$ 10,93) para concluir la ronda a US$ 498,06 la tonelada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó, en un informe, que el declive se debió a "los pronósticos climáticos que indican lluvias en los próximos 15 días, lo cual alivia las preocupaciones sobre el desarrollo de los cultivos".

Además, las caídas registradas en los mercados de aceites vegetales durante la jornada de hoy sumaron a las presiones bajistas.

En consonancia, sus subproductos presentaron resultados negativos, con una baja del aceite de 1,65% (US$ 24,47) para cerrar en US$ 1.451,06 la tonelada, y una merma de la harina del 1,09% (US$ 4,30) hasta los US$ 388,67.

La cotización del maíz retrocedió 1,97% (US$ 4,33) y se pactó a US$ 215,34 la tonelada, debido a que "llegaron las lluvias acompañadas de un descenso en la temperatura en gran parte del este del Cinturón Maicero, lo cual resulta beneficioso para el cultivo".

Sin embargo, el clima seco persiste en la zona oeste de aquella región estadounidense, lo cual limita las caídas, agregó la BCR.

Por último, el trigo cayó 0,21% (US$ 0,55) y concluyó la jornada en US$ 258,58 la tonelada, presionado por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de escalar más de US$ 6 en la rueda de ayer, apuntalado por el fuerte deterioro de la condición del trigo de primavera en Estados Unidos, fundamentó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)