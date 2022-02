El canciller Santiago Cafiero y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, analizaron el avance de los planes para que las pymes nacionales incrementen sus exportaciones, potenciando las capacidades locales en cada provincia argentina.

La estrategia busca reducir las brechas de productividad, incrementando la cantidad de pymes que exportan y promoviendo rondas de negocios en el extranjero a través del trabajo de las Embajadas argentinas en todo el mundo, se informó mediante un comunicado de la Cancillería tras el encuentro.

El año pasado, 7.577 Mmipymes vendieron sus productos al exterior, superando las 7.240 que habían exportado en 2020, y de esta forma, las Mipymes exportadoras representaron el 89% del total de empresas que realizaron ventas externas.

Cafiero destacó que “es primordial el trabajo articulado entre el ámbito público y el privado, en la búsqueda de nuevos mercados externos para la Argentina".

"Tenemos desde la Cancillería la posibilidad de abrir mercados, de abrir negocios, y para ello es muy importante la vinculación con las pymes para ser una plataforma que incentive la exportación", agregó al señalar que “las empresas que exportan y se desarrollan, elevan el desempeño de la producción nacional”.

Al hacer un análisis sectorizado, se observa que el mayor aumento en términos porcentuales lo obtuvieron las exportaciones de Combustibles y Energía, que pasaron de US$ 400 millones en 2020 a US$ 700 millones en 2021, una suba del 72,1%, el mayor valor exportado desde el 2012.

Los cinco principales destinos de exportaciones de las Mipymes fueron Brasil (US$1.712 millones), China (US$1.296 millones), Estados Unidos (US $1.193 millones), Chile (US $824 millones) y Uruguay (US $558 millones).

No obstante, los mayores crecimientos interanuales de envíos externos se dieron con Uruguay (40%), Estados Unidos (28%) y Chile (27%), mientras que China y Brasil presentaron variaciones del 18% y 7%, respectivamente.

Por su parte, Merediz destacó que “la actividad económica y productiva del país se está recuperando y para poder consolidar esa mejora es necesario tener más divisas, que cuando son genuinas vienen a partir del desarrollo exportador”.

“Estas iniciativas son claves para consolidar una agenda productiva que fortalezca las enormes capacidades que tienen las pymes argentinas”, puntualizó el funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo. (Télam)