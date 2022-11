El canciller Santiago Cafiero presentó hoy una hoja de ruta para el año 2023, con vistas a aumentar exportaciones y atraer inversiones de Arabia Saudita, en el marco de una visita oficial al país asiático con motivo de la VII Reunión de la Comisión Mixta Argentina-Arabia Saudita que se lleva adelante en Riad.

El canciller argentino mantuvo encuentros bilaterales con su par de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud; y los ministros de Comercio, Majid Bin Abdullah Alkassabi; de Ambiente, Agua y Agricultura, Abdulrahman Al-Fadhli; y de Energía, Abdulaziz bin Salman Al-Saud.

En la ocasión, Cafiero presentó "una hoja de ruta con acciones a ser desarrolladas durante el año 2023, vinculadas con la promoción de las exportaciones argentinas a Arabia Saudita y la localización de inversiones saudíes en sectores estratégicos, como son la minería, la energía y los alimentos", destacó un comunicado de Cancillería.

Puntualmente, se definió una misión comercial del sector alimentos en el marco de la Feria Gulfood en febrero de 2023; la visita de autoridades y empresarios saudíes a Expoagro en marzo de 2023; la realización de un evento de promoción con empresas participantes del programa “Argentinas al Mundo”; y la presentación de proyectos de inversión.

También se planteó la necesidad de concretar la participación argentina en la 10° Foodex Saudi Expo 2023; avanzar en una agenda de cooperación en materia de shale gas; impulsar la cooperación técnica y el establecimiento de joint ventures en materia de vacunas para el control de la brucelosis y clonación de camélidos; y realizar una misión comercial exploratoria del sector biotecnológico.

Las oportunidades argentinas de ampliar las exportaciones se centran, fundamentalmente, en el sector de agroalimentos, en cosmética y en productos industriales como tubos sin costura para uso en oleoductos o gasoductos, precisó Cancillería.

Durante los encuentros de trabajo que mantuvo Cafiero, se abordó también el financiamiento de obras de infraestructura a través del Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) que posee un capital de US$ 8.300 millones.

La comitiva argentina estuvo integrada además por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el Embajador de la República ante el Reino de Arabia Saudita, Guillermo Nielsen; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, entre otros.

Las ventas argentinas al país de Medio Oriente durante el 2021 ascendieron a US$ 850 millones mientras que las importaciones sumaron US$ 318 millones. En tanto, entre enero y septiembre de 2022 los envíos fueron de US$ 929,5 millones.

(Télam)