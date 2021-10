El canciller Santiago Cafiero planteó hoy la necesidad de apoyar la utilización de tecnologías emergentes para que las pymes mejoren sus procesos, productos y servicios y potencien su inserción en las cadenas globales de valor, al participar en la Sesión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20 que se lleva a cabo en Sorrento, Italia.

"El G20 debe contribuir a fomentar su competitividad en los mercados globales y considerar todos los desafíos que enfrentan, incluidos los relacionados con el acceso al financiamiento y la información, la creación de capacitación, el acceso y la transferencia de tecnología, la facilitación del comercio, la adaptación a las innovaciones, las barreras arancelarias y no arancelarias", dijo Cafiero.

La reunión de Cancilleres y Ministros de Comercio del G20 estuvo concentrada en la puesta en común de propuestas concretas para estimular el comercio y la inversión y, fundamentalmente, en estrategias para que las ganancias de los flujos de comercio e inversiones se distribuyan más equitativamente entre los países.

“La recuperación del sector de los servicios también podría contribuir a los esfuerzos de diversificación económica, incluso para las economías que dependen de los productos básicos, especialmente los países en desarrollo, con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes”, añadió el Canciller

Además, Cafiero sostuvo que la crisis sanitaria “afectó fuertemente los flujos de inversión a nivel mundial y, en un contexto de incertidumbre sobre los procesos de recuperación, es fundamental forjar un entorno de transparencia y facilitación de la inversión para el desarrollo que promueva inversiones sostenibles".

En ese sentido subrayó que “un elemento central en la etapa post pandémica consiste en el intercambio de información y los métodos efectivos para identificar oportunidades de inversión sostenible, lo que estimula el flujo de capital privado y tecnología, y contribuye al desarrollo económico de todos”.

El acceso a las vacunas y los tratamientos para controlar la pandemia COVID también fue materia de debate, por lo que se destacó el acceso equitativo a las vacunas y la diversificación de plataformas productivas que garanticen el acceso para todos los países.

En este sentido, Cafiero destacó el rol de la Argentina y México como plataformas productivas de las vacunas para proteger a los países de la pandemia.

Sobre la reforma de la OMC y los temas pendientes del organismo, Cafiero enfatizó que se debe lograr “un enfoque equilibrado para que tengamos éxito en nuestros esfuerzos por lograr un entorno de inversión y comercio abierto, inclusivo y equitativo”.

“Argentina sigue apoyando los compromisos del G20 para emprender la reforma necesaria de la OMC, mejorar así su funcionamiento y adaptar la Organización a las nuevas realidades", señaló.

Al respecto, entendió que "el G20 debe contribuir transmitiendo un mensaje contundente a favor de la importancia del sistema de comercio multilateral basado en normas, ya que ningún otro foro está en mejor posición que la OMC para garantizar la transparencia y la previsibilidad de los flujos comerciales”.

La Argentina, junto con otros miembros del G20, reiteró su tradicional posición de que los subsidios agrícolas causan graves distorsiones al comercio mundial y que la negociación sobre este tema está sumamente retrasada respecto de las negociaciones sobre temas industriales, por lo que es muy necesario una urgente reforma.

En este sentido, el Canciller expresó en su intervención que nivelar el campo de juego no puede referirse sólo a los subsidios industriales sino también a los agrícolas, largamente postergados en las negociaciones multilaterales.

“Nuestro país apoya una OMC fortalecida que pueda abordar los desafíos presentes y futuros del comercio internacional, incluidos los nuevos asuntos comerciales. Pero también creemos que debemos resaltar la idea de que hay mandatos acordados multilateralmente que no se han cumplido, y no se deben dejar de lado para no promover una mayor fragmentación de los espacios y temas de negociación”, concluyó. (Télam)